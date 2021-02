Compagnoni: "Pippo Inzaghi ha raggiunto il livello di Simone" Il giornalista di Sky: "Il Benevento mi è piaciuto molto contro la Roma"

Maurizio Compagnoni ha effettuato la telecronaca del match giocato ieri tra Benevento e Roma. Parole al miele del giornalista di Sky nei confronti del Benevento:

"Mi è piaciuto molto. E' una squadra camaleontica, pronta a tutto per conquistare un risultato positivo. Ottima la fase difensiva, così come la prova del centrocampo con Hetemaj e Schiattarella che mi hanno sbalordito per quanto hanno corso. I punti conquistati sono stati 24, ma potevano esserne qualcuno in più. Inzaghi si sta rivelando un grande allenatore: a volte pecca di modestia, ma credo che ormai sia già a livello del fratello Simone. Il Benevento mostra una bellissima immagine al calcio italiano. Onestamente non parlo di favola perché c'è una organizzazione importante alle spalle. Arrivare a prendere uno come Gaich che in estate era cercato dai principali club europei, vuol dire che ci sono grandi potenzialità. Si tratta di una operazione importante, da parte di un club che vuole essere protagonista in serie A".