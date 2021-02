Benevento, dubbi su Improta per Napoli Tuia sta bene. Letizia si allena col gruppo

I giallorossi hanno già i pensieri rivolti al derby col Napoli. Dopo l'ottima prestazione contro i capitolini, la strega vorrà ripetersi. C'è la consapevolezza di poter far bene puntando su quell'equilibrio che sta accompagnando le ultime partite. È evidente che il prossimo impegno non andrà sottovalutato. Al di là delle difficoltà e dell'emergenza che risiede in casa Napoli, i sanniti sanno bene che le insidie saranno dietro l'angolo. Già all'andata la squadra di Inzaghi non sfigurò al Vigorito nonostante la sconfitta. Qualcosa però dovrà cambiare per continuare a far punti in ottica salvezza. Il tecnico di Piacenza perderà Glik per squalifica, un solo turno di stop al difensore centrale, non ci sarà nemmeno Iago Falque alle prese con un nuovo infortunio.

La difesa però potrà riabbracciare Tuia che aveva saltato l'ultimo match per un problema intestinale. Si sta allenando col gruppo anche Letizia, il terzino sta bene e scalpita, ma quasi sicuramente non sarà pronto dal primo minuto visto il lungo periodo di stop. Probabile quindi che per il reparto arretrato super Pippo si affiderà a Depaoli, Tuia, Caldirola e Barba con la variante in panchina di Foulon che al di là del fallo da rigore nell'ultima partita (non concesso per il fuorigioco) ha messo in campo una buona prova contro i romani. In questi giorni però bisognerà valutare la condizione di Improta che aveva saltato la gara coi capitolini per una lesione all'adduttore della gamba sinistra. Il centrocampista sta lavorando bene ma solo nella giornata di venerdì si deciderà se convocarlo o meno per Napoli. Non mancheranno comunque le alternative nella zona nevralgica del campo, né tanto meno in attacco. Lapadula resta il punto di riferimento per Inzaghi ma cresce sempre più la condizione di Moncini oltre a quella di Gaich, entrambi si candidano per dare più alternative partita in corso. Intanto la squadra oggi è stata impegnata in una doppia seduta mentre domani tornerà in campo nel pomeriggio per preparasi al meglio alla sfida di domenica.