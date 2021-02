Benevento, Letizia pronto per la convocazione con il Napoli Il rientro dell'esterno difensivo a distanza di due mesi dall'infortunio

Sono molto alte le possibilità di rivedere Letizia tra i convocati. Una notizia che farà sicuramente piacere a Pippo Inzaghi che avrà modo di usufruire della qualità dell'esterno difensivo giallorosso, capace di dare vita a un ottimo rendimento nella prima parte di stagione. L'infortunio subito con il Milan lo scorso tre gennaio gli ha tarpato un po' le ali, ma il "frecciarossa" ha lavorato duramente per tornare quanto prima a disposizione. In questi giorni si è allenato con il gruppo e sabato partirà insieme ai compagni alla volta di Napoli. Per lui, tra l'altro, il derby rappresenta una partita dal sapore molto particolare, essendo nato e cresciuto nella città partenopea e tifoso della compagine azzurra. E' chiaro che Letizia non scenderà in campo dal primo minuto per evitare ricadute, nonostante la sua condizione sia positiva ma non ancora ottimale come è giusto che sia dopo quasi due mesi di mancanza di calcio giocato. Inzaghi lo farà recuperare gradualmente, nel frattempo utilizzerà Depaoli che si è ben comportato nelle prime apparizioni in giallorosso. Si prevede un bel ballottaggio tra i due quando Letizia sarà in condizione di scendere in campo dal primo minuto: un'altra grana per Inzaghi, che però potrà gioire per un'abbondanza che fa sempre bene.