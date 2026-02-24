Under 16, Schettino raggiante dopo il primo gol col Benevento: "Avanti così" L'attaccante è arrivato in giallorosso a gennaio, dalla Cavese

Schettino è arrivato in giallorosso a gennaio, dalla Cavese. L'attaccante è stato subito schierato con costanza dal tecnico Leone nella sua under 16 e sabato ha trovato anche il suo primo gol con la maglia del Benevento contro la Casertana, realizzato con una forte conclusione che ha oltrepassato la linea dopo aver colpito la traversa. È un momento positivo per il giovane Schettino, classe 2010, che vuole proseguire su questa strada: "È stata una vittoria molto importante per noi, perché ci siamo rialzati dopo il brutto momento che abbiamo attraversato nelle ultime settimane. Sono molto contento per il mio primo gol: lo aspettavo da tanto tempo, perché non segnavo da un po’, quindi sono felice sia per me sia per la squadra, e soprattutto per il mister. Mi sono trovato subito a mio agio con lo staff e con la società; il direttore mi ha dato molta fiducia e lo ringrazio. Facciamo anche i complimenti alla Casertana. Il mister mi ha chiesto soltanto di stare tranquillo, di non avere pressioni, di fare bene e di cercare di raggiungere l’obiettivo che la società si è posta".