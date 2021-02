Lapadula e il Napoli, ricordi positivi per l'attaccante La punta del Benevento lo scorso anno realizzò una doppietta al Maradona

Quella con la Roma è stata la quindicesima presenza consecutiva da titolare per Gianluca Lapadula. Un dato che testimonia quanto sia un punto fisso nelle scelte di Inzaghi, favorito anche dal fatto che fino a qualche settimana fa non c'è stata concorrenza per via dell'infortunio di Moncini. Adesso il tecnico potrà fare affidamento sia sull'ex Cittadella che su Gaich, ma è chiaro che Lapadula resta al vertice delle gerarchie per quanto riguarda il reparto avanzato. Il suo lavoro certosino è indispensabile per l'intera manovra della squadra. Tra l'altro, proprio contro la Roma ha sfoggiato una delle migliori prestazioni stagionali, caratterizzata dal solito sacrificio e anche da una certa pericolosità.

Lapadula domenica ritroverà il Napoli, una squadra che gli rievoca sicuramente dei ricordi positivi. L'attaccante giallorosso ha fatto il suo esordio in serie A proprio contro gli azzurri, quando vestiva la maglia del Milan. In quella gara, giocata al Maradona nella stagione 2016/2017, subentrò a quattro minuti dalla fine al posto di Suso, con il risultato che ormai era compromesso considerato il successo dei partenopei per 4-2. Oltre alla gioia della prima presenza nel massimo campionato italiano, c'è da considerare la grande partita disputata dodici mesi fa in casa del Napoli, quando con il Lecce conquistò un successo che fu caratterizzato da una sua doppietta, tra l'altro l'ultima realizzata in carriera fino a questo momento in trasferta. Il risultato finale fu di 3-2 per i giallorossi: un risultato storico, con Lapadula che domenica proverà a ripetersi per cercare di dare un altro dispiacere alla truppa guidata da Rino Gattuso.