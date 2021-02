Benevento, i dubbi di Inzaghi in difesa Il tecnico valuta come organizzare il pacchetto arretrato dopo la squalifica di Glik

Sono pochi i dubbi di Inzaghi in vista del match di domenica con il Napoli. Le scelte del tecnico piacentino non dovrebbero discostarsi molto da quanto visto con la Roma, con il trio di centrocampo composto da Hetemaj, Schiattarella e Viola, così come la possibile conferma di Ionita sulla linea della trequarti al fianco di Caprari e alle spalle di Lapadula. In difesa si penserà a tutte le possibili alternative, considerato che il pacchetto arretrato sarà orfano di Glik per la prima volta in stagione. Il polacco era sceso in campo dal primo minuto anche nel match di Coppa Italia con l'Empoli, in quell'occasione al fianco di Tuia.

Per quest'ultimo non dovrebbero esserci problemi in vista del derby. In settimana si è allenato regolarmente, dopo aver risolto il problema intestinale che gli ha fatto saltare la sfida con la Roma. La chiave delle scelte di Inzaghi è rappresentata da Caldirola. Il numero cinque sta bene, tanto che ha risposto in maniera più che positiva nella mezz'ora in cui è stato impiegato al Vigorito contro la compagine capitolina. Il tecnico piacentino non l'ha utilizzato dal primo minuto perché non ancora al top della condizione, visto che è reduce da un infortunio. Se lo riterrà idoneo per una maglia da titolare al Maradona, allora le scelte saranno presto fatte con Tuia al suo fianco e le corsie esterne occupate da Depaoli e Barba. L'ultima volta che i due centrali hanno giocato insieme dal primo minuto risale al 24 luglio scorso, in occasione della trasferta di Frosinone vinta per 3-2.

In alternativa potrà essere confermato Barba al centro (autore di una grandissima prestazione con la Roma in quella posizione) al fianco di Tuia, con la riproposizione degli esterni visti domenica: Depaoli a destra e Foulon a sinistra. Piccoli dubbi che Inzaghi si porterà dietro fino all'ultimo. Il tecnico, tra l'altro, riaccoglierà Letizia che tornerà a far parte dei convocati. Un rientro molto importante in vista del rush finale.