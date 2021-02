Benevento, Inzaghi: "A Napoli con il coltello tra i denti" Il tecnico giallorosso: "Dovremo fare la partita perfetta per conquistare un risultato positivo"

Domani sera il Benevento sarà di scena al Maradona per affrontare il Napoli di Rino Gattuso. Il tecnico Pippo Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il derby. Ecco le sue parole:

"Il Benevento sta bene. Le ultime partite sono state fatte molto bene. Affrontiamo una partita difficilissima, ma siamo pronti e non vediamo l'ora".

SCELTE - "Perdiamo un calciatore importante come Glik, ma abbiamo validi sostituti. Ho l'imbarazzo della scelta in difesa tra Foulon, Caldirola e Tuia: sono tutti in forma, quindi sarà difficile per me mandarne uno in panchina. Decido sempre in base a come stanno i miei calciatori. Non mi preoccupo mai degli avversari. Foulon sta bene, così come Barba. Il dubbio è fra questi".

BIG - "Battere una big è molto difficile, quasi impossibile. Noi ci proviamo. Ciò che mi interessa maggiormente è che la mia squadra giochi e che sia propositiva, pronta a sovvertire i pronostici. Cerchiamo di fare questo. Al di là del risultato per me questa è la cosa più importante".

TOUR DE FORCE - "Sicuramente ci sarà qualche avvicendamento considerate le partite ravvicinate. Con i cinque cambi abbiamo bisogno di tutta la rosa, dispiace per l'indisponibilità di tre calciatori fondamentali come Improta, Glik e Iago Falque. Come detto abbiamo validi sostituti, questa settimana ci sarà bisogno di tutti".

NAPOLI - "Ha calciatori fantstici. Penso che l'attacco azzurro sia uno dei migliori del campionato. Stiamo parlando di una squadra partita per vincere lo scudetto e che poche settimane fa ha battuto la Juve. Quando siamo al 100% possiamo sovvertire i pronostici, come tra l'altro già abbiamo dimostrato. Occorre sperare che il Napoli non sia al meglio della condizione".

PARTENZA DAL BASSO - "Proponiamo di giocare quando è possibile, altrimenti la buttiamo avanti. Possiamo migliorare questo aspetto, ma non siamo pazzi. E' un qualcosa che gestiamo in base alla circostanza".

SQUALIFICA - "D'Angelo è una sicurezza. Mi sarebbe piaciuto essere in panchina in uno stadio così importante. Capita. Sono in una botte di ferro con il mio staff, mi accontenterò di vedere la partita dalla tribuna".

NAPOLI - "Il Napoli ha una squadra straordinaria che ha avuto delle difficoltà. Speriamo di rendere la partita equilibrata come successo all'andata, nonostante sulla carta ci siano poche speranze. Quando giochi contro squadre così forte il rischio è quello di trovare i top player capaci di cambiare la sfida con una giocata, come all'andata con Insigne quando trovò un bellissimo gol. Cercheremo di metterli in difficoltà, mantenendo sempre la nostra fisionomia giocandocela con chiunque. Per portare a casa punti in questi stadi serve la partita perfetta come visto con la Roma.

ALTERNATIVE - "In certe zone del campo posso scegliere. Vedremo se partire con un calciatore un po' meno offensivo come Ionita o inserire Insigne che per me è una garanzia. Devo valutare tante cose considerata la partita di mercoledì. Dovrò cercare di capire la soluzione migliore dal punto di vista tattico per domani".

MORALE - "Era molto alto anche prima della Roma perché anche a Bologna abbiamo fatto una grande partita. In serie A ci sono grandi difficoltà, nonostante le buone prestazioni. Rimbocchiamoci le maniche, ci mancano quindici punti in quindici finali che affronteremo con il coltello tra i denti. Ce la metteremo tutta".

GATTUSO - "Gattuso è un grande allenatore. Ha grande capacità e un ottimo ambiente alle spalle. Mi dispiace non salutarlo a dovere. Sono certo che il Napoli tornerà in Champions League perché adesso penserà solo al campionato e questo sarà un aspetto positivo".