Verona, un positivo al Covid. Mercoledì c'è il Benevento Il club gialloblu questa sera affronterà la Juventus

C'è un caso di positività al Covid nel gruppo squadra del Verona. Ad annunciarlo è stato il club gialloblu attraverso una comunicato stampa, ma non ha reso noto il nome del tesserato in questione che potrebbe essere sia un calciatore che un componente appartenente ai vari staff. Sta di fatto che, in vista del match con la Juventus in programma questa sera, verranno osservate tutte le misure di sicurezza e prevenzione segnalate dal protocollo sanitario. Il Verona mercoledì si recherà nel Sannio per affrontare il Benevento.

Questo il testo del comunicato:

Verona - Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19.

L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.