Benevento, continua la crescita sui social Nei primi due mesi del 2021 il club giallorosso ha fatto registrare un ulteriore incremento

Prosegue in maniera positiva la crescita del Benevento Calcio sui social network. Quest'ultimi ormai rappresentano un elemento molto importante anche in ambito calcistico, con molti club che ne hanno fatto uno strumento indispensabile per stare a contatto con i tifosi soprattutto in questo triste momento che vede gli stadi chiusi. Dopo gli ottimi numeri fatti registrare sul finire del 2020, il sodalizio sannita si sta confermando anche nei primi mesi del nuovo anno con incrementi significativi soprattutto su Twitter, dove è presente nella top 10 europea con un aumento del 4.09%. In Italia è da diverso tempo sul podio: a gennaio era dietro solo allo Spezia, con un incremento generale del 2.12%. Una crescita confermata a febbraio, dove si attesta al terzo posto con il 2.09%, alle spalle di Spezia e Parma. Come se non bastasse, brilla anche Instagram sul quale ha totalizzato quasi un milione di impression nell'ultima settimana. Numeri da non trascurare che pongono l'accento su una crescita direttamente proporzionale allo sviluppo del brand legato al Benevento Calcio e, di conseguenza, al nome della città.