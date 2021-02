Letizia: "Contento per il ritorno, meno per il risultato" L'esterno difensivo del Benevento: "Pronto a giocare titolare con il Verona"

E' tornato in campo a distanza di due mesi dall'infortunio Gaetano Letiza e l'ha fatto al Maradona nel derby con il Napoli. Nel post gara si è espresso sulla sconfitta rimediata nel derby:

"Sono molto contento per il ritorno dopo due mesi di stop, ma questa sconfitta è brutta. Dobbiamo raggiungere il prima possibile l'obiettivo della salvezza. Il secondo gol del Napoli? Volevo rinviare la palla, non ho capito se l'ha presa con la mano. Il Var l'ha convalidato, quindi non penso sia irregolare".

CONDIZIONE - "Per me l'importante è giocare, purtroppo oggi è mancato qualcosa. Adesso pensiamo al Verona, ci metteremo subito in riga perché abbiamo bisogno di fare punti. Sono in grado di giocare dall'inizio, poi è chiaro che le valutazioni le fa il mister. Quando ci chiama in causa siamo chiamati a farci trovare pronti".

MARADONA - "E' sempre una grande emozione giocare in uno stadio che porta il nome di Maradona. Sappiamo cosa ha dato a questa città" .

VERONA E SPEZIA - "Per noi questi sono scontri diretti, inutile che ci nascondiamo. Abbiamo altre partite in casa molto importanti, quindi dobbiamo stare al 100% per conquistare punti salvezza".