Giudice Sportivo, ammenda per Inzaghi Il tecnico ha dato indicazioni ai suoi dalla tribuna nonostante fosse squalificato

Le indicazioni date dalla tribuna del Maradona ai suoi ragazzi sono costate 2500 euro per Inzaghi. Il tecnico giallorosso era squalificato, ma l'adrenalina ha preso il sopravvento e - complice le porte chiuse - non ha evitato nel fornire consigli ai giallorossi in campo. Il tutto è stato prontamente segnalato dal collaboratore della Procura Federale, inducendo il Giudice Sportivo ha infliggergli l'ammenda. Superpippo potrà tornare in panchina mercoledì nel match del Vigorito che il Benevento giocherà con il Verona. Non ci sarà Barba, per lui è scattata la squalifica dopo la quinta ammonizione stagionale rimediata al Maradona.

Per leggere il comunicato completo, clicca qui.