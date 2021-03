Hellas Verona, Juric: "A Benevento sarà molto difficile" Il tecnico dei gialloblu: "La Strega è una squadra esperta che sta facendo un ottimo campionato"

E' già clima partita per Benevento - Verona. Quest'oggi il tecnico dei gialloblu Juric ha presentato così l'incontro in conferenza stampa:

"Come arriviamo alla sfida contro il Benevento? Ci troveremo davanti una squadra esperta che sta facendo un ottimo campionato, ma come in ogni partita se diamo tutto possiamo dire la nostra. Mi sembra che tutti abbiano recuperato bene dopo l'impegno con la Juventus. All'andata in alcuni momenti abbiamo avuto delle difficoltà, ma offensivamente abbiamo fatto bene. Mi aspetto una partita molto difficile.

Se con una vittoria può chiudersi il discorso salvezza? Abbiamo fatto tanti punti, ma in nessun caso dobbiamo rilassarci. Abbiamo una buona classifica, ma siamo molto concentrati sulle singole partite per continuare a crescere e migliorarci, anche al di là della classifica.

Lazovic e Veloso titolari? Chi è subentrato contro la Juventus ha dato nuova forza alla squadra, ed è una cosa molto positiva per noi che possiamo cominciare a fare delle rotazioni. Manderemo in campo chi sarà nella miglior condizione. Se in difesa ci saranno variazioni? Qualcosa potremmo cambiare. Come sta Ceccherini? Ha recuperato, è tornato ad allenarsi con noi, seppur da poco, e sta facendo bene. Benassi? Lui ancora deve ritrovare con continuità il ritmo dell'allenamento, ma lo considero sicuramente uno del gruppo.