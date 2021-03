Benevento, Lapadula pronto a sfidare le altitudini di La Paz L'attaccante giallorosso potrebbe giocare con il Perù nello stadio più alto al mondo

Gianluca Lapadula è pronto a vivere un'altra esperienza con la nazionale peruviana. Il prossimo 25 marzo i biancorossi proseguiranno il cammino verso la qualificazione ai mondiali del 2022, recandosi a La Paz per affrontare il Bolivia. La particolarità dell'incontro è rappresentata dai 3600 metri sul livello del mare che rendono lo stadio Hernando Siles come il più alto al mondo. Una caratteristica che in passato ha suscitato non poche polemiche da parte delle avversarie della Bolivia, considerato che a certe altezze l'ossigeno scarseggia e questo comporta un maggiore dispendio fisico per calciatori non abituati a simili condizioni. Intervenuto nel corso di una trasmissione peruviana, Lapadula ha sottolineato la voglia di fornire il proprio contributo alla sua nazionale:

"Sì, mi hanno parlato dell'altezza di La Paz. Non ho mai giocato in quota. A La Paz è forte giocare in altezza. Sarà una partita difficile e non ho paura di giocare dal primo minuto".

Ricordiamo che la possibile convocazione di Lapadula non comporterà conseguenze al Benevento, visto che il campionato si fermerà per la sosta. Dopo la Bolivia, il Perù affronterà il 31 marzo il Venezuela.