Il Toro batte il Sassuolo, la zona rossa adesso dista 4 punti Si assottiglia il vantaggio. La Strega deve dare una sterzata al suo campionato

Vittoria al cardiopalma quella ottenuta dal Torino sul Sassuolo, nel recupero della ventiquattresima giornata di campionato. I neroverdi di De Zerbi, dopo il doppio vantaggio ottenuto con la doppietta di Berardi maturata nel primo tempo, si sono fatti rimontare nel finale in maniera clamorosa da un Torino che ha conquistato, tra l'altro, il primo successo stagionale tra le mura amiche. Decisiva la rete di Zaza che ha accorciato le distanze, il pari di Mandragora e il tap in vincente dello stesso Zaza in pieno recupero che ha capitalizzato al meglio un assist di Ansaldi. Il Benevento ha seguito con particolare interesse l'incontro, considerato che i granata sono una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Come cambia la classifica? La truppa di Nicola balza a quota 23 e scavalca il Cagliari, fermo a 22 che scivola al terzultimo posto. Diminuisce il vantaggio della Strega sulla zona retrocessione, adesso distante solo quattro lunghezze. Da ricordare che il Torino dovrà recuperare anche la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi. Si prevede una lotta serrata per non sprofondare in serie B. Il Benevento dovrà dare quanto prima una sterzata al proprio campionato, cercando di sfruttare al meglio gli scontri diretti casalinghi che ha in agenda da qui fino alla fine della stagione per cercare di conquistare quei punti preziosi che lo separano dalla possibile permanenza nel massimo campionato italiano.