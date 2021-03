Vigorito ringrazia i tifosi: Commosso per la grande vicinanza Il patròn giallorosso risponde ai tanti messaggi ricevuti per l'anniversario dei quindici anni

Oggi si festeggiano i 15 anni di presidenza della famiglia Vigorito. E i tifosi giallorossi hanno voluto far sentire il proprio affetto al patròn giallorosso che è stato raggiunto da tantissimi messaggi di auguri. Da qui la volontà del massimo dirigente di ringraziare tutti attraverso il sito ufficiale del Benevento Calcio:

"In occasione dei quindici anni alla guida del Benevento sono stato sommerso da attestati di auguri ricchi di affetto che mi hanno veramente commosso e quindi mi corre l’obbligo di ringraziare tutti accomunandoli in un grande abbraccio. È un ringraziamento che estendo anche ai tanti che non hanno avuto la possibilità di raggiungermi direttamente. Sono stati messaggi di partecipazione, di incitamento che mi hanno fatto rivivere questi primi quindici anni giallorossi trascorsi insieme. Sono stati anni di immensa gioia, interrotti da inevitabili giorni meno felici, che resteranno impressi per sempre nella mia vita nella certezza che vivremo insieme ancora tanti momenti indimenticabili. Abbraccio e ringrazio, anche a nome della mia famiglia, tutti i tifosi giallorossi che ancora una volta mi hanno confermato il loro immenso affetto".