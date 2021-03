Benevento, serve un'impresa titanica La Juve all'Allianz è stata fermata solo da Atalanta, Verona e Fiorentina. Poi 10 vittorie

Più che ad un'impresa, il Benevento sembra chiamato ad una autentica missione impossibile. Certo, la Juventus non è la squadra schiacciasassi delle precedenti stagioni, ma il divario con le squadre di seconda e terza fascia, come il Benevento, resta estremamente ampio. Non a caso i cosiddetti “quotisti” delle agenzie di scommessa hanno già “martoriato” la squadra giallorossa nei pronostici: la vittoria della “Vecchia Signora” viene pagata una miseria, 1.13. Il pareggio sarebbe già un affare, perchè vale 7 volte la posta, una vittoria del Benevento arricchirebbe chi avesse il coraggio di giocarsela, potendo incassare 14 volte ciò che ha puntato. Sono le quote più sbilanciate della serie A, le agenzie di scommessa non hanno dato alcun credito alla strega.

D'altro canto al di là dell'amore che si può provare nei confronti di una squadra, appare davvero difficile darle credito ragionando freddamente. La Juventus di Pirlo qualche scivolone se lo è permesso in trasferta (6 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte, uno score da quarto-quinto posto), ma all'Allianz raramente ha fallito: 32 dei 55 punti in classifica (quasi il 60 per cento) sono stati conquistati in casa. Dieci vittorie, due pareggi (contro Atalanta e Verona), una sconfitta (contro la Fiorentina). Curiosità del calendario: all'Allianz non ha ancora ospitato Inter, Milan e Napoli, per cui le vittorie con le migliori si riducono a quelle contro le due romane.

Per capire come si può fare ad imbrigliare la Vecchia signora ci si potrebbe ispirare alle partite fatte contro Verona e Fiorentina. Due gare diverse: catenaccio e contropiede per l'Hellas, con due traverse e un gol annullato per qualche millimetro alla Juve (priva di Ronaldo), un 1 a 1 finale anche grazie alle grandi parate di Silvestri. Contro la Fiorentina l'espulsione di Cuadrado dopo 17 minuti e una partita sempre in salita con i viola capaci di andare verticalmente al centro e colpire tre volte (3-0). Ecco, per fare qualcosa di positivo all'Allianz non basta essere solo perfetti, serve anche una buona dose di fortuna.

Ci saranno degli assenti in casa bianconera: Cuadrado, Bentacur, Demiral, Dybala, Ramsey e probabilmente Alex Sandro. Ma l'organico è talmente vasto e ricco che la cosa non dovrebbe pesare più di tanto. Il Benevento sta studiando ogni mossa possibile per rendere la vita difficile all'armata bianconera. Fermare Ronaldo, sempre più assatanato alla ricerca di gol, ma anche evitare che gli altri bianconeri possano attaccare a campo aperto. Servirà una partita di grande sacrificio e una dea bendata amica.