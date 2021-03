Benevento, convocati anche Letizia, Depaoli e Iago Falque A sorpresa i tre reduci dall'infermeria sono partita per la trasferta di Torino

Sono 25 i convocati giallorossi per la sfida di domani pomeriggio all'Allianz contro la Juventus. Inzaghi ha portato con sé anche i tre reduce dall'infermeria, Depaoli, Iago Falque e Letizia. Difficile capire se abbia la reale intenzione di utilizzarli o solo di fare gruppo in una delle partite più impegnative dell'anno. In ogni caso, se i tre fanno parte dei convocati, vuol dire che sono impiegabili. Quello più vicino ad una condizione accettabile dovrebbe essere Depaoli.

Ecco la lista dei convocati: Montipò, Gori, Lucatelli, Manfredini; Letizia, Depaoli, Barba, Caldirola Tuia, Foulon, Pastina, Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, Insigne, Tello; Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini.