Benevento, vittoria pazzesca in casa della Juve: la decide AG7 Decisiva una rete di Gaich: successo storico e di vitale importanza in chiave salvezza

Incredibile! Il Benevento espugna lo Stadium grazie a un gol di Gaich realizzato al 24' del secondo tempo. Una vittoria importantissima per i giallorossi contro i campioni d'Italia. Ottimo l'atteggiamento della squadra che ha conquistato tre punti di vitale importanza in chiave salvezza, con forza e personalità.

Juventus - Benevento 0-1 (Live)

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Light, Bernardeschi; Kulusevski, Arthur (28'st Bentancur), Rabiot (28'st Mckennie), Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. All.: Pirlo

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Improta, Hetemaj (38'st Dabo), Viola, Ionita, Foulon (28'st Tello); Gaich (38'st Di Serio), Lapadula (28'st Caprari). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Insigne, Moncini, Sau, Pastina. All.: Inzaghi

Arbitro: Abisso. Assistenti: Giallatini e Lo Cicero. Quarto uomo: Giua. Var e Avar: Banti e Vivenzi.

Marcatore: 24'st Gaich

SECONDO TEMPO

94! TERMINA LA PARTITA!! IL BENEVENTO ESPUGNA LO STADIUM

92' Giallo per Bentancur

90' Quattro minuti di recupero: assedio Juve

90' Altro grande intervento di Montipò su Ronaldo

89' Sinistro di Ronaldo respinto da Montipò

84' Ammonito Tello

83' Entrano Dabo e Di Serio al posto di Hetemaj e Gaich

81' Ronaldo ci prova con una rovesciata, ma è decisiva l'opposizione di Tuia per sporcare la traiettoria con la palla che va fuori

80' Ronaldo conquista palla e da posizione ravvicinata va alla conclusione: Montipò respinge

75' Giallo per Barba

74' Ammonito Pirlo per proteste

73' Cambiano entrambe le squadre: entrano Tello e Caprari al posto di Foulon e Lapadula. Per la Juve ci sono Mckennie e Bentancur per Arthur e Rabiot

72' Contatto Foulon - Chiesa in area, per Abisso non è rigore

69' GOOOOL DEL BENEVENTOOOOOO! Errore difensivo di Arthur, Gaich conquista palla e insacca con un gran bel tiro. Giallorossi in vantaggio

67' Ripartenza Juventus, Kulusevski cerca Morata ma Barba la devia rischiando un clamoroso autogol: Montipò la spedisce in angolo

65' Girata sontuosa di Ronaldo dal limite che calcia di destro: palla di poco sul fondo

58' Danilo serve Kulusevski che valcia di destro, ma la palla esce abbondantemente fuori

50' Ottimo atteggiamento del Benevento anche in questo inizio di ripresa. I giallorossi pressano a tutto campo con grande intensità

16:04 Inizia la ripresa. Nessun cambio per entrambe le squadre

PRIMO TEMPO

47' Termina il primo tempo

46' Conclusione di Ronaldo respinta da Montipò

45' Due minuti di recupero

43' Montipò in uscita si porta fuori dall'area il pallone: punizione per la Juventus con l'estremo difensore che non viene neanche ammonito

38' Kulusevski serve Ronaldo che al volo insacca, ma è fuorigioco

37' Sul successivo corner, colpo di testa di Bonucci respinto da Montipò. Sulla ribattuta Morata spedisce alto

36' Dopo aver consultato il Var, Abisso annulla il rigore: calcio d'angolo

35' Cross di Kulusevski, Foulon devia la palla in angolo. Abisso indica il rigore per un tocco di mano

33' Morata salta Barba e Tuia, calcia di sinistro dal limite: Montipò respinge

28' Cross di Hetemaj, Ionita si inserisce ma non riesce a trovare di un soffio il tap in vincente

24' Risponde il Benevento con un colpo di testa di Tuia sugli sviluppi di una punizione di Viola: la palla sorvola la traversa

22' Cross di Ronaldo, Tuia riesce ad anticipare la palla di testa che va sui piedi di Danilo: l'esterno, da solo, perde l'attimo giusto e colpisce Barba da ottima posizione

20' La Juve fa girare palla, ma il Benevento chiude molto bene gli spazi soprattutto è bravo nel bloccare gli esterni bianconeri Chiesa e Kulusevski

17' Giallo per Bernardeschi

14' Conclusione dalla distanza di Lapadula che va in curva

9' Ripartenza della Juventus fermata da Tuia che commette fallo su Morata: ammonito

8' Buona partenza del Benevento dal punto di vista dell'atteggiamento. Positivi anche i primi scambi in avanti tra Lapadula e Gaich

3' Destro di Ronaldo che si spegne di poco sul fondo

2' Il Benevento ha cominciato la gara con una buona aggressività sul portatore di palla avversario

15:00 Comincia la partita

14:56 Le squadre entrano in campo

PRE PARTITA

Il Benevento è di scena all'Allianz Stadium per la disputa della ventottesima giornata del campionato di serie A. Si tratta di una sfida proibitiva per i giallorossi che affrontano i campioni d'Italia, i quali sono determinati a creare un filotto di vittorie per avvicinarsi all'Inter capolista. Tra i sanniti non figurano gli squalificati Glik e Schiattarella, oltre agli infortunati Depaoli, Iago Falque e Letizia. Inzaghi torna al 3-5-2 e rispetto a quanto visto con questo schieramento contro lo Spezia ha effettuato due modifiche sostanziali: panchina per Tello, sulla corsia sinistra c'è Foulon. In avanti spazio al tandem composto da Gaich e Lapadula. Nessuna sorpresa per la Juventus: Pirlo ha scelto Bernardeschi come terzino sinistro, mentre l'attacco sarà piuttosto propositivo con Ronaldo e Morata, supportati dagli esterni Chiesa e Kulusevski.