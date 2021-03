Benevento, delirio negli spogliatoi dello Stadium Festeggiamenti dei giallorossi dopo il successo. La zona rossa dista ora sette lunghezze

Vittoria storica per il Benevento allo Stadium contro la Juventus di Andrea Pirlo. Nel post gara i giallorossi si sono lasciati andare ai festeggiamenti negli spogliatoi per un successo pensantissimo in chiave salvezza, soprattutto se si considerano le sconfitte di Cagliari e Torino (la foto). La zona rossa adesso dista sette punti.