Benevento, Tuia. "Commovente sentire il triplice fischio" Il centrale difensivo: "Vittoria importante. Siamo tornati quelli di sempre"

Ecco il commento di Alessandro Tuia al termine del successo dello Stadium:

"E' stato commovente alla fine della partita sentire il triplice fischio e realizzare di aver vinto in casa della Juventus. E' stato molto bello. Abbiamo ritrovato le nostre caratteristiche di inizio stagione. Ultimamente non siamo stati noi stessi. Si tratta di una vittoria fondamentale perché nessuno ci dava per vincenti in questo stadio. Ci teniamo questo risultato e pensiamo al prosieguo del campionato".

VITTORIA - "Oggi abbiamo fatto una partita da vero Benevento. Adesso ci aspettano due partite nelle quali dobbiamo continuare a fare punti contro Parma e Sassuolo in casa".

GRUPPO - "E' stato importante fare quadrato dopo il match con la Fiorentina. Si è visto chiaramente che in campo c'era una squadra che voleva fare bella figura allo Stadium. E' stato importante portare a casa i tre punti perché testimonia quanto sia affiatato questo gruppo".

SOSTA - "La sosta sarebbe servita in caso di mancata vittoria per ritrovare le energie. Questo risultato ci dà grande spinta emotiva, ma fermarci ci permette di ricaricare le batterie in vista del Parma".

CRISI - "Sono situazioni che durante una stagione possono accadere. Il gruppo è sano, come dimostrato dalla vittoria di quest'oggi. Fisicamente ci sentiamo meglio, siamo riusciti a fare una partita incredibile".