Benevento, Viola: "Abbiamo fatto una impresa" Il centrocampista giallorosso: "Ci abbiamo creduto sin da subito. Felici di questo successo"

A parlare nel post gara anche Nicolas Viola. Ecco le parole del numero dieci giallorosso:

"E' una impresa. Sono poche le squadre che vengono a vincere su questo campo. Per alcuni era una partita quasi impossibile, ma noi ci credevamo e siamo felici di questo successo. Questa partita deve darci una svolta in vista delle prossime partite che per noi saranno fondamentali. Non possiamo avere alti e bassi, siamo una squadra che con il giusto equilibrio rende la vita difficile a tutti. Se riusciamo a compattarci come abbiamo fatto oggi, penso che sarà dura per tutti affrontarci".

AUTOSTIMA - "Penso che questa sia la partita che tutti sognano di vincere. Il regalo più grande lo abbiamo fatto al presidente e al pubblico che meritavano simili palcoscenici. L'abbiamo sfiorata qualche anno fa, mentre quest'anno ce la siamo goduta".

SERENITA' - "Non deve mai mancare. Siamo consapevoli che per noi è un campionato difficile, ma in questo momento siamo in ballo e balleremo tutti. L'obiettivo è la salvezza. Le difficoltà non sono mancate. Stiamo dimostrando la nostra compattezza nonostante la sconfitta pesante con la Fiorentina. Speriamo di regalare altre prestazioni del genere".

PRESTAZIONI - "L'infortunio è alle spalle. Adesso ho bisogno di prestazioni del genere per me e per la squadra. Dare una mano a questi ragazzi è fondamentale. C'è bisogno di tutti e il mio contributo può essere importante".

RENDIMENTO INTERNO - "Se riuscissimo a migliorare nel palleggio potremmo sfruttare diversamente le partite in casa. Al Vigorito vengono squadre che ci chiudono la profondità, togliendoci equilibrio e sicurezze. Quando dobbiamo gestire la palla siamo chiamati a essere più concentrati. Possiamo crescere e le partite come oggi danno quella spinta in più per giocare e divertici".

GAICH - "E' un prospetto molto importante che ci ha dato un contributo in più. Era ciò che ci mancava, sono molto contento della sua prestazione. La squadra lo sta aiutando dal punto di vista morale perché non è facile quando un calciatore non conosce la lingua".

TIFOSI - "E' la partita di tutti. Ci abbiamo messo l'anima e si è visto, conquistando qualcosa di indescrivibile".