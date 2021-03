La gioia di Vigorito: "Orgoglioso della squadra e dei tifosi" Il massimo dirigente: "La tifoseria organizzata mi ha inviato un messaggio di vicinanza"

Raggiante il presidente Vigorito per la storica vittoria ottenuta allo Stadium contro la Juventus:

"Volevo ringraziare la città. Abbiamo passato una settimana molto difficile, ma i ragazzi hanno dimostrato che ciò che succede attorno a loro non li lascia indifferenti. A volte bisogna saper fare dei passi indietro, anche solo per prendere la rincorsa come piace dire a me. Mi sono sentito orgoglioso non solo per la squadra, ma soprattutto da parte della Curva Sud che mi ha inviato un messaggio prima della partita e di molti beneventani che sono al nord. Hanno detto che tutto ciò che succederà lo accetteranno perché sono vicini al presidente. A volte queste cose servono perché c'è sempre soluzione a un problema. Questo dovrebbero ricordarlo soprattutto quelli che pensano sempre che essere più grandi significa diventare prepotenti, al posto di essere disponibili. Grazie a tutti per la vicinanza".

"Con la Fiorentina vincemmo dopo un ritiro lampo. Oggi è successa la stessa cosa. Suggerivo di fare ugualmente prima della trasferta di Roma con la Lazio. A volte ciò che facciamo sembra incomprensibile, ma ha una sua logica. Va perdonato chi sbaglia per amore e anche chi commette qualcosa che riteneva giusto fare".