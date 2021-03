Benevento, i quotidiani celebrano "El Tanque" Sui giornali di stamattina largo spazio all'impresa del Benevento e del giovane argentino

Il Benevento in prima pagina. E' un lunedì d'orgoglio per la squadra giallorossa su tanti quotidiani, che non hanno lesinato elogi e grandi foto per l'impresa messa a segno allo Stadium. Giornali che diventano cimeli storici per tanti tifosi, come lo sono stati quelli delle imprese della Nazionale nell'82 e nel 2006. E' troppo? Non crediamo. Si tratta dell'impresa più grande del Benevento nel campionato di serie A, appena paragonabile alla vittoria di tre stagioni or sono a San Siro contro il Milan. Senza togliere nulla a quella squadra allenata da Gattuso, questa assume un significato maggiore per la forza della compagine juventina e per la presenza di Cristiano Ronaldo nelle sue fila. C'è la prima del Corriere dello Sport che gioca col nome della “vecchia Signora” e titola “Beneventus”, come dire che nel pomeriggio dello Stadium la Juventus è stato il Benevento. Esalta il Tanque, il Roma-Ottopagine che su una bellissima foto dell'argentino titola semplicemente “Gaichhhhhh”. Il giovane sudamericano ha fatto letteralmente impazzire i suoi connazionali che lo hanno clebrato in ogni maniera possibie, su Olè, sul Clarin, su La Nacion. In Argentina hanno molta fiducia nell'ex San Lorenzo e lo vedono come un futuro bomber della “Albiceleste”. E' dunque naturale che l'impresa del Tanque abbia valicato in fretta i confini nazionali e reso felici tanti argentini tifosi del giovane campione, soprattutto quelli che lo hanno visto crescere nelle file del San Lorenzo.