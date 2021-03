Benevento, non è da tutti vincere allo Stadium Soltanto otto squadre sono riuscite a violare il nuovo stadio bianconero in serie A

E' scontato dire che quella compiuta dal Benevento è una vera e propria impresa. Da quando è stato inaugurato l'Allianz Stadium, nel settembre del 2011, la compagine bianconera ha perso con il contagocce in campionato sul proprio campo. La prima a farle lo sgarro fu l'Inter nel 2012, poi la Sampdoria nell'anno successivo. Nel 2015 ci pensò l'Udinese, così come la Lazio due anni dopo e il Napoli nel match scudetto del 2018 deciso da Koulibaly. Nella passata stagione è stata la Roma a vincere a domicilio, anche se i bianconeri avevano già festeggiato la vittoria dello scudetto. Nell'attuale campionato, oltre al Benevento, anche la Fiorentina ha prevalso sulla truppa di Pirlo con un secco 3-0.

Le statistiche non finiscono qui. L'ultima matricola a restare imbattuta con la Juventus in campionato è stata la Sampdoria nella stagione 2012/2013. Non accadeva da nove anni, inoltre, che una neopromossa riuscisse a non subire gol in casa dei bianconeri: l'ultima volta ci è riuscito il Siena nel febbraio del 2012.