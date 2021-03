Benevento, domani in campo. 4 giallorossi nelle nazionali Inzaghi ritroverà Letizia, Depaoli e Iago Falque

Dopo la storica vittoria ottenuta allo Stadium, lo staff tecnico ha concesso due giorni di meritato riposo ai giallorossi che domani torneranno ad allenarsi sul manto erboso dell'Imbriani. In mattinata ci sarà il consueto giro di tamponi, poi nel pomeriggio l'inizio della settimana di lavoro. Saranno giorno molto utili per recuperare le energie in vista del rush finale di stagione. Inzaghi avrà modo di lavorare anche con Letizia, Depaoli e Iago Falque che sono pronti al rientro dopo l'infortunio. Per il match con il Parma, inoltre, saranno disponibili Schiattarella e Glik che hanno scontato la giornata di squalifica.

Come noto, il campionato è fermo per via delle nazionali che saranno in campo per cominciare il percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, in programma nell'inverno del prossimo anno. Glik e Ionita scenderanno in campo tre volte. Il polacco se la vedrà contro Ungheria, Andorra e Inghilterra, mentre il centrocampista moldavo affronterà Faroe, Danimarca e Israele.

Qualificazioni alla Coppa D'Africa per Dabo che avrà di fronte l'Uganda e il Sudan del Sud. Gaich, invece, volerà in Giappone con l'Argentina under 23 per sfidare il Giappone, in un doppio confronto in programma il 26 e il 29 marzo per prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo.