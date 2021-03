U17, inizia la nuova fase: ecco il mini girone del Benevento I giallorossi torneranno in campo il primo 11 aprile

Qualcosa si muove per i campionati giovanili. La Figc ha annunciato l'organizzazione della nuova fase del campionato under 17, fermo dallo scorso ottobre per via della pandemia. Si è deciso di dividere le quaranta squadre partecipanti in otto gironi da cinque formazioni. Coloro che chiuderanno al primo posto si qualificheranno alle fase finali. Per la stesura degli stessi il criterio si è basato sulla ripartizione geografica, con il Benevento che scenderà in campo contro Ascoli, Pescara, Napoli e Frosinone. L'esordio avverrà il prossimo 11 aprile, con i giallorossi impegnati in casa dell'Ascoli.

Ecco il calendario:

1^ giornata: Ascoli - Benevento

2^ giornata: Benevento - Frosinone

3^ giornata: riposo

4^ giornata: Napoli - Benevento

5^ giornata: Benevento - Pescara

Previsto anche il ritorno. L'ultima giornata è in programma il 13 giugno.