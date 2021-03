Benevento, ecco il bilancio negli scontri diretti Giallorossi positivi contro le dirette concorrenti a parte qualche scivolone

Il Benevento è in piena corsa per conquistare quanto prima l'obiettivo della salvezza. La vittoria di Torino con la Juventus ha rilanciato gli entusiasmi di una squadra che stava attraversando il periodo più complicato della stagione. Adesso il calendario sembra dare una mano alla truppa di Inzaghi, con la disputa di una serie di scontri diretti da qui fino alla fine tra le mura amiche. C'è da dire che a parte qualche scivolone, come quelli con Spezia, Crotone e Fiorentina, la Strega si è ben comportata contro le dirette concorrenti per la salvezza. Se si prendono in esame le compagini che al momento occupano la parte destra della classifica, i giallorossi hanno conquistato 19 punti e sono al quinto posto di questa speciale graduatoria. C'è da dire che al momento le altre formazioni hanno disputato tutte almeno una gara in più (Fiorentina, Spezia e Parma ne hanno due in più rispetto al Benevento). Un altro dato interessante è quello relativo al girone d'andata che vedeva addirittura la truppa di Inzaghi al comando, nonostante le avesse sfidate quasi tutte in trasferta.

Questa è la classifica degli scontri diretti fino a questo momento della stagione:

Fiorentina 24

Genoa 21

Bologna 20

Udinese 20

Benevento 19

Spezia 16

Torino 15

Cagliari 15

Crotone 14

Parma 10

Di seguito gli scontri diretti tra le compagini che occupano la parte destra della classifica:

29^ giornata: Genoa - Fiorentina; Benevento - Parma;

30^ giornata: Spezia - Crotone; Udinese - Torino;

31^ giornata: Cagliari - Parma; Bologna - Spezia; Crotone - Udinese;

32^ giornata: Genoa - Benevento; Udinese - Cagliari; Bologna - Torino;

33^ giornata: Parma - Crotone; Genoa - Spezia; Benevento - Udinese;

34^ giornata: Bologna - Fiorentina; Torino - Parma;

35^ giornata: Udinese - Bologna; Benevento - Cagliari;

36^ giornata: Cagliari - Fiorentina; Bologna - Genoa;

37^ giornata; Benevento - Crotone; Spezia - Torino;

38^ giornata: Torino - Benevento; Crotone - Fiorentina; Cagliari - Genoa;