Benevento, 72 minuti per Dabo. Domani tocca a Glik e Ionita Maglia da titolare per il centrocampista che conquista la qualificazione alla Coppa D'Africa

Mentre il Benevento questo pomeriggio è tornato in campo per cominciare ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico, Bryan Dabo ha marcato presenza con il Burkina Faso. Il centrocampista giallorosso ha giocato 72 minuti del match giocato contro l'Uganda. Il risultato finale è stato di 0-0, con il Burkina Faso che resta al comando della classifica del girone conquistando la qualificazione alla Coppa D'Africa con una giornata d'anticipo. La prossima gara è in programma il 29 marzo, quando Dabo e compagni affronteranno il Sudan del Sud, oggi sconfitto di misura dal Malawi.

Domani sarà la volta del polacco Glik e del moldavo Ionita che affronteranno, rispettivamente, Ungheria e Faroe per la prima giornata di qualificazione ai Mondiali del 2022.