Benevento, si torna al lavoro dopo la Juventus (LE FOTO) I giallorossi pensano a recuperare le energie in vista del Parma

La storica vittoria ottenuta contro la Juventus è andata in archivio. All'orizzonte c'è un rush finale da affrontare al massimo della concentrazione da parte del Benevento, in modo da conquistare quanto prima l'obiettivo della salvezza. Siamo certi che avrà detto questo ai suoi ragazzi Pippo Inzaghi, quando li ha chiamati a raccolta sul terreno di gioco dell'Imbriani prima di dare il via alla prima seduta settimanale. Hanno preso parte alla seduta anche i vari Depaoli, Letizia e Iago Falque che avranno tutto il tempo di allenarsi al meglio approfittando della sosta. I tre potranno essere utilizzabili per l'importante match della ripresa in programma al Vigorito contro il Parma. Mancavano soltanto i nazionali Gaich, Glik, Ionita e Dabo.

Ecco le foto realizzate da Mario Taddeo: