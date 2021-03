Gaich è già arrivato in Giappone Giocherà venerdì alle 11 ora italiana, poi lunedì alle 11,45. Ritorno previsto per mercoledì

(f.s.) Mentre la Concacaf sospende per il Covid le partite per le qualificazioni mondiali del Sudamerica, la Selecion argentina Sub23 continua a preparare le Olimpiadi di Tokio, che proprio per la pandemia, sono slittate dal 2020 al 2021. L'Albiceleste under 23 è quella di cui fa parte Adolfo Gaich, il nuovo idolo della torcida giallorossa, il “giustiziere” della Juventus, che ha permesso al Benevento di ottenere la vittoria più importante della sua storia.

Dunque occhi puntati, anche con un po' di apprensione visti i tempi, al nuovo bomber della strega, che proprio ieri ha raggiunto i suoi compagni a Tokio. Curioso vedere tutti i suoi compagni in divisa e lui in abiti borghesi. Un amico su Instagram ci ha scherzato su: “Ora che Adolfo ha fatto gol alla Juventus, può permettersi di vestirsi come vuole”. Ovviamente non è così, solo che mentre i suoi compagni sono partiti dall'Argentina dopo un normale raduno, il nostro si è aggregato al volo alla squadra. Ora Gaich scenderà certamente in campo venerdì alle 11 ora italiana (le 7 in Argentina, le 19 in Giappone), replicando l'amichevole lunedì 29 alle 11,45, ora italiana (7,45 in argentina, 19,45 in Giappone). Prevedibile che a Benevento non torni prima di mercoledì. Magari ancora più carico.