Gaich, momento d'oro: in gol anche con l'Argentina L'attaccante ha realizzato la rete del vantaggio nel match amichevole con il Giappone

Si è disputato il match amichevole tra le compagini under 23 di Giappone e Argentina. Il giallorosso Gaich si è rivelato subito decisivo, con il gol del vantaggio albiceleste firmato dopo ventuno minuti di gioco. El Tanque ha capitalizzato al meglio un assist di Matias Vargas, calciatore dell'Espanyol, con un bellissimo colpo di testa a pallonetto che ha beffato l'estremo difensore avversario. Il risultato finale è stato di 1-0. E' un momento d'oro per l'attaccante che si sta confermando protagonista anche in nazionale, dopo la storica marcatura firmata domenica scorsa in casa della Juventus che ha permesso al Benevento di espugnare l'Allianz Stadium.