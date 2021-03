Benevento e Argentina godono, è sempre Gaich In gol l'argentino con la sua nazionale

Non bastava il gol rifilato alla Juve, Gaich non si accontenta. Indipendentemente dalla maglia che indossa. Col Benevento ha l'impegno di questo finale di stagione, con l'Argentina under 23 è in Giappone per nuove missioni. Il suo momento è positivo, segna anche con la maglia della sua nazione. Macché momento positivo, questo ragazzo ha la stoffa del campione. Può sentirsi lusingato Foggia che lo ha preso dal campionato russo, può gioire Vigorito che ha sempre voluto puntare sui giovani, può strizzare l'occhio Inzaghi che lo guarda da lontano in attesa di riabbracciarlo presto. L'Under 23 argentina s'impone per uno a zero a Tokio sulla nazionale che ospiterà le Olimpiadi. Applausi per il nuovo Tanque giallorosso.