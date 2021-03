Benevento, domani primo test per i giallorossi In campo anche Iago Falque, Letizia e Depaoli

Domani ci sarà l'amichevole in famiglia per i giallorossi che stanno sfruttando la sosta per rimettere benzina nelle gambe. Inzaghi conta di utilizzare Iago Falque e Depaoli per questo primo test. Probabile che ci sarà un tempo anche per Letizia. In fondo, lo staff medico è stato chiaro: i tre saranno recuperabili per la sfida interna col Parma. Per dirla tutta, Iago e Depaoli sarebbero potuti rientrare anche nella lista dei convocati per Torino, ma il tecnico di Piacenza aveva preferito non rischiarli visto che in questo rush finale serviranno tutte le forze.

Ricordiamo che i tre infortunati erano comunque partiti col gruppo per fare morale in un momento delicato della stagione. Il risultato con la Juve è arrivato, ma ora serviranno anche le loro giocate per affrontare nuove sfide. I tre punti allo Stadium rilanciano la strega che però dovrà puntare all'intero bottino contro una diretta antagonista per la salvezza, il Parma. Conterà pensare ad una partita alla volta, ma qualche calcolo non guasterà visto che i giallorossi hanno ben sette punti di vantaggio sulla terzultima. Non pochi.

Bisognerà però tornare a vincere tra le mura amiche. L'ultimo successo risale alla gara col Genoa di dicembre. Inzaghi però potrà contare su forze nuove, ma soprattutto su un certo Gaich. L'argentino prima di La Spezia aveva trovato poco spazio per via di una condizione non ancora al top. Ma adesso è pronto, lo dimostrano i gol con Juve e Giappone. Il Tanque non vuole più fermarsi e il Benevento difficilmente si priverà di questo calciatore per le prossime partite.