Benevento, l'addio di Volta: "Vi porterò sempre con me" Il centrale difensivo lascia i colori giallorossi per andare al Pescara

Massimo Volta dice addio ai colori giallorossi. Il centrale difensivo, tra i protagonisti della promozione del Benevento in serie A, è un nuovo calciatore del Pescara. In questa stagione è stato sempre fuori rosa perché non rientrante nel progetto tecnico. Tra l'altro, ha dovuto fare i conti con un infortunio che ha rinviato la sua cessione. Un cambio di maglia che è formalmente avvenuto, tanto che Volta ha voluto salutare il Benevento attraverso un toccante post pubblicato su Instagram:

Chi mi conosce sa che sono sempre sorridente e pronto allo scherzo, ma oggi faccio fatica ad esprimere i miei sentimenti! Purtroppo è arrivato il momento dei saluti, dei ringraziamenti, dei ricordi indelebili che porterò con me. GRAZIE BENEVENTO, grazie presidente, grazie direttore, grazie al mister e al suo staff, grazie team manager, grazie ai magazzinieri, grazie ai dottori e allo staff medico, grazie alle persone che lavorano dietro le quinte, grazie ai miei compagni di squadra che mi hanno regalato emozioni uniche e fatto stra-vincere un altro campionato!!

Grazie ai tifosi, grazie a tutte quelle persone, e sono parecchie, che in questi due anni e mezzo ho avuto la fortuna di conoscere, quegli amici che oltre al calcio mi hanno regalato sempre qualcosa di nuovo, che mi hanno fatto sentire a casa nonostante la distanza.

Devo anche essere sincero, quando mi dissero che il Benevento era sulle mie tracce, ero titubante e scettico; sarei stato troppo lontano da casa, dai miei affetti, dai miei amici di sempre.. invece, non avrei potuto fare scelta migliore!

Nel calcio come nella vita è arrivato il momento di prendere una decisione difficile, di fare una scelta, di avere nuovi stimoli, è arrivato il momento di cambiare! Auguro al @beneventocalcioofficial e alla sua gente sempre il meglio e tanti anni di successi! Vi porterò sempre con me... il vostro Vez