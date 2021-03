Benevento, in campo prove tattiche - LE FOTO Letizia si aggregherà lunedì alla ripresa

Mattinata di allenamento per i giallorossi che sono stati impegnati in un'amichevole in famiglia. C'erano tutti all'appello, tranne i quattro calciatori partiti con le rispettive nazionali e Letizia alle prese con un lavoro differenziato. Il terzino si aggregherà al gruppo lunedì quando ci sarà la ripresa della preparazione. Spazio in campo invece a Iago Falque e a Depaoli. Per l'occasione mister Inzaghi non si è risparmiato e ha provato entrambi i moduli: sia l'albero di natale che il 3-5-2. In effetti il tecnico vuole puntare sulla duttilità nelle prossime partite scegliendo il modulo di volta in volta sulla base delle caratteristiche degli avversari. Probabile però che col Parma Inzaghi opterà per la difesa a tre per sfruttare la coppia di attacco formata da Lapadula e Gaich. Il tempo comunque c'è tutto. Domani la squadra potrà usufruire di un giorno di riposo e poi lunedì di nuovo in campo.