Benevento, il futuro di Inzaghi L'allenatore non ha ancora rinnovato col club di via Santa Colomba

Lo scorso anno il rinnovo contrattuale ci fu a dicembre. Senza far troppo rumore. In effetti l'annuncio arrivò solo qualche mese dopo in occasione della conferenza stampa. Quest'anno invece non si parla di futuro. Non ancora. A giugno super Pippo sarà libero, ma in fondo di questi tempi c'è solo un pensiero che accomuna allenatore e società: la salvezza. Dopotutto non ci sarà bisogno di un pezzo di carta tra le parti.

C'è sempre stato feeling tra Inzaghi, il diesse Foggia e il presidente Vigorito. È evidente però che prima di sancire un nuovo legame ci sarà bisogno di più presupposti: il tecnico potrebbe ricevere offerte da club più blasonati anche se l'obiettivo del sodalizio di via Santa Colomba è proprio quello di puntare sulla continuità. Insomma non è poi così scontata la permanenza di Pippo Inzaghi nel Sannio. Per ora il tecnico non se ne fa un cruccio. Conterà solo ed esclusivamente la salvezza della squadra sannita, poi si vedrà. Perché se Vigorito vorrà, saprà toccare le corde giuste. Ma prima del passo successivo, prima dell'eventuale rinnovo delle “promesse” bisognerà capire quale sarà il futuro di questo Benevento.