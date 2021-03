Gaich, 83 minuti con l'Argentina. Ora il rientro nel Sannio Sconfitta per la nazionale albiceleste. Il 21 aprile ci sarà il sorteggio per le Olimpiadi

Ha giocato 83 minuti Adolfo Gaich nel match amichevole disputato quest'oggi contro il Giappone. Si è trattato di una sorta di "ritorno" della sfida di venerdì scorso, vinta di misura grazie a un gol del talento giallorosso. Questa volta sono stati i padroni di casa a imporsi con un netto 3-0. El Tanque ha sfiorato la marcatura solo nella ripresa, ma ha dovuto fare i conti con una bella opposizione dell'estremo difensore Tani. L'attaccante giallorosso ha condiviso il campo con Brunetta, centrocampista in forza al Parma. I due si ritroveranno da avversari sabato, quando gli emiliani faranno tappa al Vigorito per la sfida salvezza di serie A.

Per Gaich è stato l'ultimo impegno con la nazionale albiceleste. Ora sarà libero di tornare nel Sannio e aggregarsi con la squadra dopo aver fatto il tampone. L'Argentina, nel frattempo, aspetta con ansia il 21 aprile per conoscere le avversarie che dovrà affrontare alle prossime Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 21 luglio al 7 agosto. Oltre ad Argentina e Giappone, sono già qualificate Messico, Honduras, Spagna, Francia, Romania, Germania, Arabia Saudita, Corea del Sud, Australia, Costa d'Avorio, Egitto, Sud Africa, Brasile e Nuova Zelanda.