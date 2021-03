Benevento, un'assenza importante col Parma Non riuscirà a recuperare Letizia

Oggi la ripresa. I giallorossi si sono ritrovati all'Imbriani per la prima seduta di allenamento in vista della sfida di sabato con il Parma. Non ci sarà Letizia. Il terzino nemmeno oggi si è aggregato al gruppo. È ancora alle prese con un lavoro differenziato. Probabile che tornerà disponibile per la sfida col Sassuolo sempre tra le mura amiche. Diversa invece è la situazione per Iago Falque e Depaoli che oramai stanno lavorando da tempo con la squadra. Inzaghi potrà contare sul loro utilizzo a partita in corso, difficilmente saranno in campo dal primo minuto non avendo i novanta minuti nelle gambe.

Saranno comunque forze nuove per il prossimo scontro – salvezza. Dopotutto bisognerà capire quale sarà la condizione dei calciatori impegnati con le nazionali. Dabo e Gaich potrebbero rientrare già mercoledì. Tempi più lunghi invece per Ionita e Glik che tra l'altro dovendo al rientro sottoporsi al ciclo di tamponi rischiano di aggregarsi allo scadere. Ecco perché il tecnico di Piacenza sta pensando a più alternative, in fondo la sfida col Parma avrà una grande importanza in ottica salvezza.