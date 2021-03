Pasculli: "Lapadula e Gaich sono compatibili" Il campione del mondo a Messico '86: "Il Benevento ha tutte le carte in regola per salvarsi"

Ospite esclusivo di Ottogol, l'ex campione del mondo Pedro Pasculli ha parlato così della stagione del Benevento e sulle speranze salvezza:

"Il Benevento deve approfittare di queste due gare casalinghe contro Parma e Sassuolo. Ho letto che De Zerbi è arrabbiato perché qualche suo calciatore ha staccato la spina, quindi non sarà facile. Adesso, però, la testa dovrà essere rivolta solo ai gialloblu che stanno attraversando un momento difficile. Penso che la Strega abbia tutte le carte in regola per restare in serie A. Gaich? Se ne parla molto in Argentina, ha una prospettiva interessante. Giocare nel campionato italiano per un calciatore che viene dall'estero non è affatto facile. Ha ampi margini di miglioramento e penso che possa dare molto. Inzaghi ha avuto l'occhio lungo nel proporre il 3-5-2 con la coppia composta da Lapadula e Gaich: sono abbastanza compatibili".