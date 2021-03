Glik nella graduatoria dei "migliori 20" nel 2021 Il difensore giallorosso che ha raggiunto le 80 presenze in Nazionale, domani gioca a Wembley

(frasan) Il Cies, l'osservatorio internazionale del calcio, ha stilato la classifica dei calciatori che hanno offerto le migliori prestazioni per ogni squadra di serie A nel primo trimestre del 2021 e che abbiano accumulato almeno due terzi dei minuti totali giocati.

La classifica vede il primo giallorosso piazzato al 20° posto, che a dirla tutta non è affatto una posizione da sottovalutare, considerato il periodo poco positivo vissuto in generale dalla squadra sannita, che prima dell'exploit di Torino aveva vinto una sola partita nel 2021, il 6 gennaio a Cagliari.

Dunque al 20° posto della graduatoria c'è Kamil Glik, l'inossidabile difensore polacco che in questi giorni è in ritiro con la Nazionale del suo Paese per le prime tre partite delle Qualificazioni ai Mondiali del Qatar. Per altro Glik nella prima sfida a Budapest contro l'Ungheria ha toccato il fantastico traguardo delle 80 presenze con la sua Rappresentativa. Il difensore giallorosso è molto amato nel suo Paese e nessuno ne farebbe a meno nella Nazionale biancorossa, dove condivide la facia di capitano con il bomber del Bayern di Monaco, Lewandowski: domani sera per Kamil ci sarà un appuntamento quantomeno suggestivo, oltre che essenziale nella corsa al primo posto nel girone di qualificazione, a Wembley contro l'Inghilterra.

Nella classifica stilata dal Cies è stato seguitauna metodologia che prende in considerazione statistiche singole e di squadra, che variano ovviamente a seconda del ruolo in campo, con un punteggio complessivo da 1 a 100. Ecco la graduatoria dei primi 20 posti nel campionato italiano, dove si scorgerà che in cima ci sono campioni acclarati come Cristiano Ronaldo, Lorenzo Insigne e Marcelo Brozovic.

1) CRISTIANO RONALDO (Juventus): punteggio 89.3 - minuti giocati 1191

2) LORENZO INSIGNE (Napoli): punteggio 87 - minuti giocati 1096

3) MARCELO BROZOVIC (Inter): punteggio 85.4 - minuti giocati 1044

4) ROBIN GOSENS (Atalanta): punteggio 85.2 - minuti giocati 1050

5) LUIS ALBERTO (Lazio): punteggio 84.6 - minuti giocati 921

6) GIANLUCA MANCINI (Roma): punteggio 83.5 - minuti giocati 1151

7) RODRIGO DE PAUL (Udinese): punteggio 81.9 - minuti giocati 1245

8) ANDREA BELOTTI (Torino): punteggio 81.7 - minuti giocati 983

9) MILAN BADELJ (Genoa): punteggio 80.8 - minuti giocati 1048

10) DAVIDE CALABRIA (Milan): punteggio 80.2 - minuti giocati 909

11) MANUEL LOCATELLI (Sassuolo): punteggio 79.6 - minuti giocati 998

12) JURAJ KUCKA (Parma): punteggio 77.4 - minuti giocati 951

13) KORAY GUNTER (Verona): punteggio 76.4 - minuti giocati 890

14) JERDY SCHOUTEN (Bologna): punteggio 75.7 - minuti giocati 868

15) JUNIOR MESSIAS (Crotone): punteggio 75.5 - minuti giocati 1162

16) MARTINEZ QUARTA (Fiorentina): punteggio 74.2 - minuti giocati 949

17) RADJA NAINGGOLAN (Cagliari): punteggio 71.5 - minuti giocati 1118

18) ANTONIO CANDREVA (Sampdoria): punteggio 68.8 - minuti giocati 1068

19) EMMANUEL GYASI (Spezia): punteggio 66.7 - minuti giocati 1185

20) KAMIL GLIK (Benevento): punteggio 65.4 - minuti giocati 1047