Galderisi: "Il Benevento ha un'anima" L'ex tecnico giallorosso: "Questa squadra sa compattarsi soprattutto nei momenti difficili"

Ex allenatore del Benevento, Giuseppe Galderisi ha messo in risalto la compattezza della truppa guidata da Inzaghi nel corso del suo intervento di ieri a Ottogol:

"E' un vero gruppo. Solo chi ha uno spirito importante e sa soffrire riesce ad andare a Torino in quel modo. Si vede che c'è anima e grande voglia di combattere tutti insieme. Soprattutto nei momenti difficili, la squadra si compatta per affrontare le avversità. La vittoria con la Juventus non è stata solo per demeriti dei bianconeri, cosa che tra l'altro tutti tendono a rimarcare. Ci sono anche i meriti di un Benevento che ha fatto un grande calcio. Un successo del genere ti permette di preparare meglio i prossimi incontri, a partire da quello di sabato con il Parma che non sarà affatto facile. Sono certo che il gruppo e il tecnico lo stanno prepararndo nel modo giusto".