Benevento, Inzaghi l'uomo in più - LE FOTO Nuova seduta di allenamento per i giallorossi

Si avvicina la sfida col Parma. Ma in casa Benevento si respira un'aria distesa. Non per questo però manca la concentrazione. Inzaghi tiene tutti sul pezzo anche se deve rinunciare ai nazionali. Ecco perché le idee non sono ancora chiare. L'undici prenderà forma solo quando ci saranno i rientri. Quest'oggi però tutti hanno una marcia in più, soprattutto Inzaghi che può gioire per l'ennesimo riconoscimento. A lui va la panchina d'argento. Ma il tecnico di Piacenza preferisce condividerla con tutti: squadra, società e tifosi. Insomma è un giorno speciale in casa Benevento. Inzaghi corre e si butta nella mischia durante la seduta. Un uomo in più in campo per creare qualche pericolo ai difensori. E per ribadire quei concetti di movimento che dovranno accompagnare queste prossime sfide.