Benevento, Ionita già in città Nel pomeriggio ci saranno i rientri di Gaich e Dabo

Alla seduta odierna ci sarà anche Ionita. Il centrocampista ieri ha fatto il tampone con esito negativo dopo il suo arrivo in città lunedì sera. Salterà quindi l’ultima sfida con la Moldavia, c’è stato l’accordo tra il club giallorosso e la sua nazionale per anticipare l’arrivo e dargli così la possibilità di avere qualche giorno in più di allenamento in vista della delicata sfida con il Parma.

Nel pomeriggio invece rientreranno Dabo e Gaich che hanno chiuso gli impegni con le rispettive nazionali, l’ultimo a far ritorno a casa sarà Glik atteso domani. Tutti ovviamente dovranno sottoporsi ad un ciclo di tamponi prima dell’inserimento in squadra.