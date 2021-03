Compensi agenti sportivi, Benevento tra le ultime in A I dati di trasparenza resi noti dalla Figc

La Figc ha pubblicato i dati relativi ai compensi percepiti dagli agenti sportivi dalle società per tutto l'arco del 2020. Il Benevento è tra quelle che ha effettuato un esborso minore, fermo a poco più di un milione di euro, davanti solo alle altre matricole Crotone e Spezia. Il podio è composto daJuventus (20 milioni), Roma (19 milioni) e Milan (14 milioni).

C'è da dire che anche in serie B ci sono società che hanno garantito dei compensi maggiori agli agenti rispetto a quelli fatti registrare dal Benevento. In tal senso si contano Empoli (5 milioni) e Monza (2 milioni), oltre a Cremonese, Frosinone, Pescara, Spal e Venezia che superano il club di via Santa Colomba per qualche migliaia di euro.

Tra l'altro balza all'occhio il fatto che da parte del sodalizio giallorosso c'è stato un decremento rispetto al 2019 di 600mila euro, nonostante la promozione in serie A.

Quello dei compensi degli agenti sportivi è un tema sul quale è intervenuto recentemente il presidente Vigorito, nel corso dell'intervista rilasciata alla Domenica Sportiva.

Per leggere la tabella, clicca qui.