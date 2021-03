Benevento, Inzaghi riabbraccia Gaich e Dabo Domani rientrerà Glik

Ora ne manca solo uno all'appello. Glik tornerà domani nel Sannio. Il difensore quindi potrà aggregarsi alla squadra venerdì. Un solo giorno di allenamento per lui considerando che sabato si scenderà in campo col Parma. Probabile quindi che Pippo Inzaghi si affiderà alla difesa che ha ben figurato con la Juve. Tuia, Caldirola e Barba si stanno allenando da due settimane col gruppo e stanno bene. Ma per ora le ipotesi si sprecano. Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve e dopo Ionita ha potuto riabbracciare anche Dabo e Gaich rientrati in città qualche ora fa. Entrambi si sono già sottoposti al primo ciclo di tamponi, domani ovviamente dovranno ripetere l'iter e subito dopo potranno unirsi alla squadra. I prossimi due giorni saranno quindi fondamentali per ultimare le scelte. Inzaghi non si è risparmiato e ha provato sia la difesa a tre che l'albero di natale, l'assetto che ha permesso all'andata di conquistare un punto comunque importante per la corsa verso la salvezza.