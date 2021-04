Serie A, lotta salvezza: ecco la media degli ultimi 10 anni Le statistiche del massimo campionato. Nell'ultima decade si è andati in B anche con 38 punti

Pasquale Schiattarella ha sottolineato che al Benevento mancano nove punti per raggiungere il sogno della salvezza. Facendo un rapido calcolo, secondo il centrocampista basterebbe arrivare alla soglia dei 38 per poter dare il via ai festeggiamenti. In molti dicono che la sicurezza assoluta arrivi con i 40 punti, ma è solo un discorso per stare ampiamente tranquilli, perché ne basterebbero anche di meno. A dirlo sono le statistiche delle ultime dieci stagioni del massimo campionato. Le retrocessioni avvenute da parte delle terzultime oscillano in un intervallo tra i 32 e i 38 punti. E' chiaro che ogni stagione ha una storia a sé, ma allo stesso modo confrontarle permette di poter effettuare una stima su quello che è l'andamento delle formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere. La media fissata nell'ultima decade è di 36 punti. Il Benevento, comunque, è chiamato a farne quanti più possibili per conquistare quanto prima l'obiettivo senza fare troppi calcoli. Affrontare gli scontri diretti tra le mura amiche, seppur a porte chiuse, sarà un piccolissimo vantaggio da saper sfruttare, considerato anche che l'andamento al Vigorito fino a questo momento non è stato brillante come quello registrato lontano dalle mura amiche.

Ecco i punti conquistati dalle terzultime di serie A negli ultimi dieci anni:

2010/2011 Sampdoria 36

2011/2012 Lecce 36

2012/2013 Palermo 32

2013/2014 Catania 32

2014/2015 Cagliari 34

2015/2016 Carpi 38

2016/2017 Empoli 32

2017/2018 Crotone 35

2018/2019 Empoli 38

2019/2020 Lecce 35