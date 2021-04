Benevento, Glik in città: domani si aggrega - LE FOTO Primo tampone negativo per il difensore giallorosso

È tornato in città anche Kamil Glik. Il difensore si è sottoposto al tampone rapido che ha dato esito negativo ma domani dovrà fare anche il molecolare prima di potersi aggregare alla squadra. La situazione dei contagi nella nazionale polacca impone un iter rigoroso. È evidente che i tempi sono davvero stretti per cui non si esclude la possibilità di rivedere col Parma la difesa che ha ben figurato a Torino.

Hanno invece preso parte all'allenamento odierno sia Dabo che Gaich. Entrambi stanno bene e si candidano per la sfida di sabato. Ma sicuramente il calciatore che ha potuto lavorare meglio è stato Ionita. Il centrocampista ha voluto anticipare la partenza saltando una gara con la sua nazionale per mettersi a disposizione del gruppo giallorosso. Nella zona nevralgica del campo non mancano le alternative, tornerà anche Schiattarella dalla squalifica, ma è evidente che super Pippo terrà conto dell'impegno e della volontà di Ionita, tra i giocatori più utilizzati in questo campionato di A.

Per la sfida contro la squadra di D'Aversa quindi rosa al gran completo in attesa dell'ultimo tampone di Glik. Resterà out solo Letizia che si aggregherà martedì in vista poi dell'impegno casalingo col Sassuolo.