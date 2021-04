Parma, D'Aversa: "Occorre vincere a tutti i costi a Benevento" Il tecnico gialloblu: "I giallorossi sono diversi rispetto al match dell'andata"

Conferenza stampa per il tecnico del Parma D'Aversa in vista del match di domani con il Benevento:

"La parola finale non mi piace perché quando le cose non vanno come vogliamo può sembrare tutto finito. Per loro vale tre punti, per noi sei, dobbiamo portarla a casa a tutti i costi. Vengono da una vittoria con la Juve. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ragionare su noi stessi in questi 52 giorni, per compiere l'impresa. Credo nella squadra, se siamo in questa classifica significa che non tutti han dato il massimo. Ora dovremo farlo, sono convinto raggiungeremo il nostro obiettivo. Dobbiamo andare lì a vincere, la partita è importante".

BENEVENTO - "Questa partita la stanno caricando molto se leggete i giornali. Troviamo una squadra diversa dall'andata, oltre al sistema di gioco. Con Juve e Spezia hanno giocato a 5, nel resto del campionato a 4, sono cambiati rispetto all'andata. Sono una squadra esperta con giocatori di categoria, faranno partita per fare risultato e chiudere il discorso salvezza. Noi sappiamo non sarà semplice, dobbiamo andare lì a cercare di vincere e per farlo dobbiamo essere equilibrati, non subire reti, e ragionare su pregi e difetti. Da parte nostra dobbiamo avere l'intenzione di fare risultato pieno".

INZAGHI - "Sapete che nell'anno della Lega Pro il campionato che c'è stato. Ho un ottimo rapporto con Pippo, è un amico, penso sia un ottimo allenatore e il pregio maggiore è l'umiltà: quando parli di calcio con lui è umile nonostante la sua carriera. Penso diventerà un grande allenatore. Detto questo, penso che entrambi domani proveremo a vincere la partita, com'è giusto che sia".

Al termine della seduta di allenamento sostenuta oggi, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Benevento, in programma domani alle 15.00 allo Stadio ”Ciro Vigorito” e valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 24 calciatori:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic;

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Man, Mihaila, Pellè.

Yann Karamoh non è a disposizione a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Simon Sohm è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale con un trauma distorsivo alla caviglia destra e, pertanto, non sarà a disposizione. Gli accertamenti eseguiti all’atleta Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione capsulo-ligamentosa esterna con lesione di alto grado del legamento collaterale laterale. Sarà valutata, in accordo con lo staff medico del Bayern Monaco, la eventuale soluzione chirurgica.