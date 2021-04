Benevento, Inzaghi sul Parma: "Mi aspetto una grande gara" Il tecnico giallorosso: "I nostri tifosi devono tornare allo stadio con la squadra in serie A"

Tutto pronto per la conferenza stampa di Pippo Inzaghi in vista dello scontro salvezza di domani con il Parma. Il tecnico ha esordito nel parlare dei calciatori tornati dai match con le nazionali:

"Tutti i nazionali sono tornati bene. L'unico di cui potevo preoccuparmi era Gaich per il fuso orario. Non li considero infortunati. Sono pronti al 100%. Il problema sarà fare delle scelte perché ci sono tanti calciatori che stanno bene. La formazione varierà solo in base alle scelte tecniche che andrò a fare".

ATTEGGIAMENTO - "Dovremo avere lo stesso atteggiamento di Torino, spavaldi e aggressivi. Abbiamo dimostrato cosa siamo al 100%, possiamo giocarcela con chiunque".

MODULO - "Il modulo dipenderà dai calciatori che vorrò mettere in campo. La maggior parte dei punti conquistati sono arrivati con la difesa a quattro. In questo momento abbiamo tanti trequartisti in forma, quindi potremmo tornare al 4-3-2-1. Domani decideremo. Abbiamo ancora una notte per riflettere, dovrò decidere domani mattina".

ABBONDANZA - "L'infermeria vuota è molto importante. Manca solo Moncini. C'è grande abbondanza e questo ci ha permesso di fare una settimana molto intensa. Con tutta la rosa a disposizione gli allenamenti sono di grande ritmo. Con le cinque sostituzioni tutti potranno dare un ottimo contributo in corso d'opera".

VIOLA E SCHIATTARELLA - "Viola è stato fuori quasi un anno. Va solo ringraziato perché si è messo subito a disposizione nonostante fosse solo al 20%. Schiattarella ha avuto il Covid. Quando staranno bene entrambi sono calciatori determinanti anche insieme".

PANCHINA D'ARGENTO - "La panchina d'argento è un premio di grande orgoglio che condivido con il mio staff, la società e i tifosi. E' un riconoscimento che va ad arricchire la bacheca del Benevento. Probabilmente l'avrà meritata anche Italiano dello Spezia. Per me ha grande valore anche perché dato dai colleghi vale molto".

SCELTE - "Avere l'imbarazzo della scelta è solo un vantaggio. Tutti vorranno farsi vedere, per noi è un mese cruciale. Veniamo da una grande impresa, però la guerra occorre ancora portarla a termine. Domani affronteremo il Parma al 100%".

PARMA - "Siamo consapevoli dell'importanza della gara. D'Aversa è un grande allenatore. A gennaio sono stati fatti acquisti importanti. Siamo comunque consci della nostra forza, possiamo battere chiunque al massimo della nostra condizione come dimostrato a Torino. Mi aspetto una grande gara da parte dei miei calciatori".

OBIETTIVO - "Il nostro obiettivo sarebbe la salvezza. Voglio che i nostri tifosi tornino allo stadio con il Benevento in serie A. In questo momento il nostro cuore è puntato dritto verso la salvezza. Dobbiamo vincere almeno tre partite, avendo tanti scontri diretti possiamo farcela. Abbiamo dimostrato che possiamo stare in questa categoria e venderemo cara la pelle per riuscirci".