LIVE. Benevento-Parma, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Vigorito

Dopo l'impresa dello “Stadium” contro la Juventus, il Benevento va a caccia di un altro colpo per provare ad ipotecare con largo anticipo la pratica salvezza. Al “Ciro Vigorito” arriva il Parma, penultima in classifica e che nel Sannio si gioca una delle ultime chance per provare a risalire la china. Inzaghi schiererà i suoi con il 3-5-2: davanti a Montipò spazio a Tuia, Caldirola e Barba. Schiattarella sarà il perno di centrocampo con Hetemaj e Ionita mezzali e Depaoli ed Improta sulle fasce. Davanti sarà Gaich a far coppia con Lapadula.

D'Aversa, invece, si affida al 4-3-3: davanti a Sepe spazio a Bani ed Osorio al centro con Laurini e Gagliolo sulle corsie esterne. In mediana giocheranno Kucka, Brugman ed Hernani, mentre il tridente offensivo sarà composto da Man, Pellé e Gervinho. Fischio d'inizio alle ore 15.

Le probabili formazioni:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Glik, Foulon, Tello, Dabo, Viola, Caprari, R. Insigne, Sau, Di Serio, Letizia. Allenatore: F. Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bani, Osorio, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Man, Pellé, Gervinho. In panchina: Colombi, Conti, Grassi, Cyprien, Sohm, Zagaritis, Alves, Kurtic, Busi, Mihaila, Cornelius. Allenatore: D'Aversa.

ARBITRO: Massa di Imperia - assistenti: Di Vuolo e De Meo - IV uomo: Dionisi - Var: Di Bello - Avar: Del Giovane